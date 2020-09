Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 20 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile sul Nordovest con fenomeni anche di carattere temporalesco, che si estenderanno nelle prossime ore anche su Emilia Romagna, fascia appenninica e medio Adriatico. Tempo più stabile e soleggiato al Sud e sulle Isole, salvo addensamenti cumuliformi sull’Agrigentino e sulla costa occidentale della Sardegna. Le temperature massime restano stabili e comprese fra 27 e 32 gradi. In serata proseguiranno le piogge su Val Padana che andranno ad intensificarsi in vista della giornata di domani.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel Friuli, a Nord di Udine, sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio (Km 54 – direzione: Confine Di Stato) coda di 2 km tra Gemona Osoppo e Carnia per lavori in corso.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) traffico rallentato tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.5 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in corso.

All’altezza di Pesaro sulla A14 Bologna-Ancona (Km 165.2 – direzione: Bologna) traffico a rilento tra Fano e Pesaro per incidente. In A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) code a tratti tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori.

Nel Salernitano sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) persiste il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.