Andrea Locatelli è campione del mondo Supersport 2020. Il pilota del team Bardahl Evan Bros si è aggiudicato la vittoria di Gara 2 del round di Catalunya e si è aggiudicato matematicamente il titolo.

Un trionfo assolutamente meritato, l’ex rider Moto2 ha dominato questa stagione inanellando una serie di nove vittorie consecutiva dall’esordio a Phillip Island fino all’appuntamento di Aragon. Solamente nella Gara 1 di Montmelò non ha vinto e non è neanche salito sul podio, chiudendo al quarto posto.

Ma oggi Locatelli si è riscattato aggiudicandosi la seconda manche sul circuito catalano. Altro trionfo per la Yamaha nel Mondiale Supersport, la R6 del team Bardahl Evan Bros si è rivelata nuovamente difficile da battere. Il dominio del pilota italiano in questo 2020 non è casuale.

Con lui sul podio di Gara 2 a Montmelò i rider Kawasaki del team Puccetti: Lucas Mahias e Philipp Oettl. Quarta posizione per Raffaele De Rosa su MV Agusta.