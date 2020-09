I risultati della Superpole Race Superbike del round Catalunya 2020 a Montmelò: l’ordine di arrivo e la classifica finale della gara sprint di oggi.

Trionfo di Michael van der Mark nella Superpole Race Superbike sul circuito di Montmelò. Il pilota del team Pata Yamaha WorldSBK ha avuto la meglio su Jonathan Rea nella gara sprint in Catalunya.

L’olandese è stato bravo ad allungare nel momento giusto sull’avversario, che non è riuscito a ricucire il gap ma comunque allunga nella classifica generale. Sul podio sale anche Loris Baz con la Yamaha Ten Kate, deludente ieri in Gara 1. A punti pure Chaz Davies, Garrett Gerloff, Michael Ruben Rinaldi, Alex Lowes, Scott Redding e Tom Sykes.

-10 giri – Rea si mette subito davanti, seguito da van der Mark e Bautista. Poi ci sono Lowes, Gerloff, Baz, Redding e Davies.

-9 – Terzetto Rea-van der Mark-Bautista in testa, poi c’è tanta battaglia dietro. Il gruppetto è guidato da Baz, che precede Lowes, Gerloff, Davies, Sykes e Redding. Caduti Haslam e Caricasulo alla curva 10.

-8 – Bautista alla staccata di curva 1 passa sia van der Mark che Rea! Spettacolare il pilota Honda, che poco dopo cade a causa di un highside! Fortunato a non farsi male nonostante il brutto volo. Van der Mark guida la Superpole Race davanti a Rea. Out anche Cavalieri, scivolato alla curva 5. (CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL CADUTA DI BAUTISTA)

-7 – Van der Mark ha un po’ allungato su Rea. Terzo Baz, tallonato da Davies e Gerloff. Leggermente più staccati Lowes, Redding e Rinaldi.

-6 – Redding va lungo e finisce ottavo, dietro Rinaldi. Davanti van der Mark ha mezzo secondo su Rea.

-5 – Rea sempre più vicino a van der Mark, mentre Baz è terzo davanti con del margine su Davies e Gerloff. Rinaldi sesto dopo aver passato Lowes. Ottavo Redding a precedere Sykes.

-4 – Van der Mark ha circa 7-8 decimi su Rea.

-3 – Il pilota Pata Yamaha arriva ad avere un secondo di vantaggio su Johnny.

-2 – L’olandese guadagna altri due-tre decimi sul campione della Kawasaki.

-1 – Van der Mark viaggia verso la vittoria e al traguardo può esultare! Sul podio anche Rea e Baz.

Superbike Catalunya 2020, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica

WHAT A RACE!@mickeyvdmark takes his first victory of the 2020 season and becomes the sixth different winner of the year!👏@PataYamahaWSBK #CatalanWorldSBK pic.twitter.com/Ba0mYD8Dp9

— WorldSBK (@WorldSBK) September 20, 2020