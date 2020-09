Infortunio per Toprak Razgatlioglu nel warmup Superbike di Catalunya 2020. Il pilota del team Pata Yamaha è stato dichiarato unfit e non correrà le gare oggi.

Il round Superbike di Catalunya perde uno dei suoi protagonisti. Infatti, Toprak Razgatlioglu non correrà né Superpole Race né Gara 2 oggi a Montmelò.

Durante il warmup mattutino ha rimediato una contusione alle costole e anche alla gamba destra in seguito a una caduta. È stato successivamente portato presso l’Hospital General de Catalunya per ulteriori valutazioni. Un vero peccato non averlo in pista, adesso non rimane che augurargli di riprendersi al 100% quanto prima.

Con l’assenza di Razgatlioglu, il team Pata Yamaha WorldSBK dovrà schierare solamente Michael van der Mark oggi nelle manche in Catalunya. Ieri in Gara 1 l’olandese è stato più competitivo del compagno: ha chiuso al quarto posto, mentre il turco al traguardo era sesto. Tra i due c’è stato anche un contatto dopo la partenza e Toprak ha perso alcune posizioni.

Il pupillo di Kenan Sofuoglu è stato raggiunto al terzo posto della classifica generale da Chaz Davies. Entrambi hanno 157 punti, ma il gallese del team Aruba Racing Ducati ha l’opportunità di allungare in Superpole Race e Gara 2. A quota 146 c’è proprio van der Mark e a 140 Michael Ruben Rinaldi. Il talento turco rischia di scivolare indietro.

🏥 MEDICAL DIRECTOR INFO: #54 @toprak_tr54 has been declared UNFIT due to a chest injury. He suffers a right foot and ankle contusion. He will be transported to Hospital General de Catalunya for further assessments. Updates to follow…#CatalanWorldSBK — WorldSBK (@WorldSBK) September 20, 2020