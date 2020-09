Tempi e classifica del warm-up del GP di San Marino 2020. Miglior crono di Alex Marquez che anticipa le tre Yamaha. Valentino Rossi fuori dalla top-10.

Ultima giornata di MotoGP al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Piloti in pista per il warm-up, una sessione utile per limare gli ultimi dettagli prima della gara che prenderà il via alle ore 14:00. Intanto nel paddock si fanno più insistenti le voci di un possibile team VR46 in classe regina per il 2022 che potrebbe divenire squadra satellite della Suzuki. “”E’ un nostro desiderio, abbiamo bisogno di maggiori dati – spiega Davide Brivio a Sky Sport MotoGP HD -. Suzuki non ha ancora deciso di fare, se ne riparlerà a fine 2021, i tempi non sono ideali per prendere certe decisioni. Se riusciremo ad aprire un team satellite dovremo aprire una trattativa con i team a disposizione”.

Caduta per Jack Miller nelle prime fasi del warm-up, ma fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota australiano del team Pramac che partirà dalla seconda finestra in griglia. Alex Marquez prova a dare uno scossone alle sue prestazioni piazzando un buon giro in 1’32″4 che lo piazza al comando, davanti a Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Honda sembra abbastanza competitiva sul giro secco, come dimostrano i numeri di Takaaki Nakagami, ma quando si tratta di passo gara si ritrova a dover sempre inseguire senza Marc Marquez. L’assenza del campione costringe la casa dell’Ala dorata al quinto (penultimo) posto in classifica costruttori, davanti solo all’Aprilia.

A portare a casa il best lap del warm-up di San Marino è il rookie Alex Marquez che anticipa le tre Yamaha di Vinales, Quartararo e Morbidelli. 5° Nakagami davanti ad Aleix Espargarò, Joan Mir e Pol Espargarò. Chiudono la top-10 le Ducati di Dovizioso e Bagnaia, mentre Valentino Rossi si rilassa in 12esima posizione.