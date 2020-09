Maverick Vinales vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna di MotoGP a Misano Adriatico davanti a Joan Mir e Pol Espargarò. Ritirato Valentino Rossi

Stavolta la maledizione della pole position non colpisce Maverick Vinales. Nelle scorse dieci partenze al palo Top Gun non era mai riuscito a ripetersi anche in gara: ce l’ha fatta invece al Gran Premio dell’Emilia Romagna di MotoGP a Misano Adriatico.

Lo spagnolo ha passato gran parte della gara ad inseguire Pecco Bagnaia al comando, finché l’italiano non è caduto al giro 21, spegnendo i suoi sogni di conquistare il suo primo trionfo in classe regina. A quel punto Vinales ha avuto gioco facile ad involarsi verso la bandiera a scacchi, con un ampio vantaggio su tutti gli avversari.

Podio tutto spagnolo, Valentino Rossi ritirato

Alle sue spalle un podio tutto iberico è stato completato da Joan Mir, su Suzuki, e Pol Espargarò, su Ktm. Quest’ultimo è riuscito a conquistare il terzo gradino grazie alla long lap penalty inflitta sul finale di gara a Fabio Quartararo, che è sceso così in quarta posizione.

Gara sfortunata in casa per Valentino Rossi: già al secondo giro gli si è chiuso l’anteriore ed è finito a terra alla curva 4. Rialzatosi e ripartito in ultima posizione, ha proseguito fino al diciottesimo passaggio, quando per un problema tecnico è stato costretto al ritiro.

MotoGP Emilia Romagna: l’ordine d’arrivo