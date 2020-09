Jack Miller costretto a rientrare ai box per un problema al motore. Dopo la gara scopre che uno strappo della visiera di Quartararo era finita nella presa d’aria.

Jack Miller aveva ben altre aspettative nel GP dell’Emilia Romagna. Partito dalla prima fila aveva le carte in regola per giocarsi il podio, ma dopo sette giri una rocambolesca disavventura lo ha costretto a rientrare ai box. Inizialmente si pensava ad un problema tecnico della sua Ducati Desmosedici GP20, ma ha poi chiarito anche sui social.

L’australiano del team Pramac Racing ha superato in partenza Maverick Vinales, ma è stato poi superato dallo spagnolo prima della fine del primo giro. Al secondo giro è stato superato da Fabio Quartararo, con il francese che ha perso uno degli strappi della visiera del casco che è terminato nella presa d’aria anteriore della Rossa di JackAss, bloccando il flusso d’aria che entrava nel filtro. Da quel momento in poi il motore V4 ha iniziato a perdere erogazione fino a rimanere quasi senza velocità.

La sorpresa dopo la gara

Tornato ai box pensava che il problema fosse legato alla ruota posteriore, ma al termine della gara i suoi meccanici hanno smontato la moto e hanno trovato la sgradita sorpresa: uno strappo della visiera di Fabio Quartararo che bloccava il filtro dell’aria. Lo stesso Jack Miller ha condiviso sui social network un’immagine dello strappo del francese insieme al seguente messaggio: “Fabio, ho trovato qualcosa di tuo (ride). Purtroppo al secondo giro la mia moto ha risucchiato uno strappo che ha coperto il filtro dell’aria. Correre a volte può essere crudele. Grazie alla mia squadra per aver lavorato come al solito”.

Un week-end da dimenticare per il team satellite della Ducati, dopo che anche Pecco Bagnaia non ha concluso la gara a causa di un errore mentre si avviava verso la vittoria. Fra pochi giorni il Motomondiale torna in pista sul circuito di Catalunya ed entrambi gli alfieri Pramac avranno modo di cercare il riscatto.