La settimana dopo aver sancito la sua promozione in Moto2, Enea Bastianini vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Moto2 davanti a Marco Bezzecchi

Enea Bastianini festeggia nel migliore dei modi la firma del contratto per passare in MotoGP l’anno prossimo con la Ducati del team Avintia, vincendo il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Moto2.

La gara di Misano Adriatico è stata interrotta per pioggia con una bandiera rossa quando Bastianini era già al comando. Alla ripartenza il pilota del team Italtrans è stato beffato da Luca Marini prima e da Xavi Vierge poi, ma quando ha ripreso il comando non l’ha più mollato, andando in fuga fino alla bandiera a scacchi.

Bastianini vince e si avvicina alla testa del campionato

Alle sue spalle Vierge è stato buttato fuori da Marcel Schrotter al sesto giro, mentre Marini perdeva posizioni per colpa dell’erronea scelta della gomma dura. Al secondo posto si è dunque portato l’altro portacolori dello Sky Racing Team VR46, Marco Bezzecchi, che completa la doppietta italiana (così come già accaduto in Moto3 con Fenati e Vietti). Sul terzo gradino del podio si piazza Sam Lowes.

Grazie a questo risultato, Bastianini si avvicina in classifica generale al leader di campionato Marini (solo quarto oggi), portandosi ad appena cinque punti di distacco dal fratello minore di Valentino Rossi. Da segnalare anche la prestazione di Mattia Pasini, subentrato a Jorge Martin tuttora fermo per il contagio da coronavirus, che è giunto sedicesimo al traguardo.

Moto2 GP Emilia Romagna: l’ordine d’arrivo