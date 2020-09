Valentino Rossi è settimo sulla griglia di partenza del Gran Premio dell’Emilia Romagna, ma il suo passo gli fa ben sperare per la gara di domani

“Sono contento, è stato un buon sabato”. Valentino Rossi commenta con soddisfazione il sabato di qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna di MotoGP e guarda con ottimismo alla seconda gara di domani nella sua Misano Adriatico.

In griglia di partenza dovrà accomodarsi soltanto nella settima casella: un risultato non eccezionale, frutto di qualche sbavatura nel giro buono e di una classifica particolarmente corta. “In qualifica mi trovavo bene e sinceramente avrei potuto fare anche un po’ meglio, non ho guidato al massimo: in una o due frenate ho lasciato qualche decimo, non sono stato bravissimo”, ammette il Dottore ai microfoni di Sky Sport. “Sono a tre decimi dalla pole però parto settimo, perché siamo tutti lì. Sarebbe stato bello partire dalla seconda fila: così sarà un po’ più difficile all’inizio, rispetto alla settimana scorsa in cui partivo quarto, ma il passo ce l’ho, sono più veloce”.

Valentino Rossi, il passo gara c’è

A rassicurare il fenomeno di Tavullia in vista della corsa sono soprattutto i passi avanti dal punto di vista tecnico compiuti nel corso del fine settimana. “Stamattina siamo riusciti a trovare il bilanciamento giusto e sono entrato nei dieci, che non è un’impresa facile”, prosegue. “Tutti nel secondo weekend hanno alzato il livello, ma sono contento perché ce l’abbiamo fatta anche noi. Abbiamo migliorato due o tre punti in cui nel weekend scorso perdevo da Morbidelli, ad esempio, e ora mi trovo meglio sulla moto. Nel pomeriggio, nelle quarte prove libere, nella seconda uscita abbiamo apportato delle modifiche sulla moto che mi hanno dato più aderenza e ho avuto un buon passo, ero abbastanza veloce. L’1:32.5 con gomme usate è un ottimo tempo, penso che domani in gara lì davanti si girerà su quel piede”.

E Vale si aspetta che saranno in molti a tenere questo ritmo infernale: “Ci sono un sacco di piloti che vanno forte: le quattro Yamaha, Mir, Pecco (Bagnaia, ndr)…”, chiosa. Ma anche lui promette di essere della partita.