Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola, salvo qualche addensamento sulle Alpi occidentali e su parte del Piemonte, dove nel pomeriggio potrebbero verificarsi fenomeni sparsi. Le temperature massime restano oltre la media stagionale e saranno comprese fra 26 e 31 gradi. Subiranno un calo più sostanziale a partire dalla prossima settimana, quando avremo le prime ventate di autunno.

Sulla A27 Belluno-Ss51 Alemagna (Km 82.5 – direzione: Ss51 Alemagna) traffico rallentato tra Belluno Svincolo e Bivio A27/SS 51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

All’altezza di Pescara sulla A14 Ancona-Bari incendio tra Pescara Ovest e Pescara sud che sta creando qualche problema alla visibilità e conseguenti rallentamenti.

Nel Napoletano sulla Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.