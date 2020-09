Tempi e classifica della terza sessione di prove libere del GP di San Marino. Best lap e record della pista per Pecco Bagnaia.

Inizia il sabato del Gran Premio di San Marino 2020 con la terza sessione di prove libere. Un turno importante per molti big come Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Pecco Bagnaia che devono conquistarsi un posto nei primi dieci.

Caduta per Jack Miller nelle fasi iniziali delle FP3, ma il pilota australiano del team Pramac Racing non riporta nessuna conseguenza. Invece il suo compagno di team piazza subito un ottimo 1’32” basso che gli fa guadagnare l’accesso diretto provvisorio al Q2. Valentino Rossi prova la media all’anteriore e la hard al posteriore, ma fatica a trovare un buon crono.

Nelle fasi finali si monta la gomma soft al posteriore per il time attack e ci pensa Takaaki Nakagami a mettersi in testa in 1’31″7, poi Joan Mir e ancora Pecco Bagnaia in 1’31″127 che va a guadagnarsi il nuovo record assoluto del circuito di Misano! Nell’ultimo giro cronometrato cadono Pol Espargarò, Miguel Oliveira e Pecco Bagnaia. Bene le Yamaha di Vinales, Quartararo e Morbidelli che concludono le FP3 alle spalle di Pecco, 6° Valentino Rossi che riesce ad accedere nei primi dieci. Restano fuori Andrea Dovizioso e Jack Miller che dovranno passare per il Q1. La MotoGp ritornerà in pista alle 13:30 per l’ultima sessione di prove libere, a seguire Q1 e Q2 per decidere la griglia di partenza del GP di San Marino.