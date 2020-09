Franco Morbidelli partirà 8° nel GP di San Marino 2020. Il pilota Petronas accusa ancora i postumi dei problemi allo stomaco che lo hanno afflitto da giorni.

Per Franco Morbidelli sarà difficile ripetere l’impresa di una settimana fa. Ottavo al termine delle qualifiche e non ancora in perfetta forma dopo i problemi gastrointestinali che lo hanno colpito alcuni giorni fa, costringendolo a saltare anche il test IRTA a Misano. Nel corso di questo week-end ha sofferto ancora di mal di stomaco, ma continua a dare il massimo in pista, pur avendo bisogno di riposo.

Il 25enne romano si ritiene abbastanza soddisfatto dopo le qualifiche del GP di San Marino: “Sabato non è stato poi così male. Mi sento un po’ meglio, ma ancora non ho tutte le forze”. Soprattutto nel Q2 ha faticato non poco a trovare la prestazione in sella alla sua Yamaha M1. “Non potevo attaccare come avrei voluto. Cercherò di riposarmi per essere ben preparato per domenica”. In gara tutto è ancora possibile, a patto di scegliere la gomma giusta. La media dovrebbe essere la mescola preferita da tutti, ma anche la soft non è male con temperature più fresche.

Infatti Franco Morbidelli ha lavorato a lungo con il forcellone in carbonio e la gomma Soft al posteriore. “Il ritmo non sembra male, ma dobbiamo ancora decidere quali gomme montare, penso che sarà una gara serrata”. Nel warm-up proverà a fare un ulteriore step per provare a dare l’assalto al podio dopo la vittoria di una settimana fa.