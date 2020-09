Fabio Quartararo partirà dalla prima fila nel Gran Premio di San Marino. L’obiettivo è non commettere errori alla partenza.

Fabio Quartararo ottiene la prima fila al termine delle qualifiche del GP di San Marino e non nasconde un briciolo di amarezza per la mancata pole position. L’obiettivo per domani è provare a riprendersi la testa della classifica, ma occorre una buona prestazione in gara. “Domani vedremo cosa possiamo fare ma sono molto contento perché ho faticato molto durante il primo run: ho fatto 1’31″4, ma ho sofferto molto all’anteriore. Quindi sono felice di essere in prima fila, soprattutto perché ho migliorato un po’ il mio tempo dalla scorsa settimana. Non vedo l’ora di correre domani”.

Il pilota francese del team Petronas SRT ha commesso anche un errore nel suo giro veloce nelle qualifiche. Ha testato qualche soluzione nelle FP4 ma non ha dato gli esiti sperati. “Ora torneremo alla configurazione delle FP2 per la gara. Mi sento bene. Ho fatto due errori sul giro e quindi sono rimasto sorpreso”. La priorità è segnare una buona partenza senza ripetere gli sbagli della settimana scorsa. “La partenza una settimana fa non è stata ottima, ma ne ho avute di peggiori. Ho problemi a essere coerente all’inizio. Ma vedremo come andrà domani. Nel test ho imparato dov’è il limite. La curva 11 è così veloce qui e tu vuoi essere sempre più veloce lì. Il settore 2 è stato un problema l’ultima volta, non questa volta. Adesso ho problemi nel quarto settore. Abbiamo un piano per il warm-up”.

La gommatura della pista adesso è migliore, quindi tutti hanno fatto segnare tempi più bassi rispetto a una settimana fa. Sarà un Gran Premio al limite, ancora più dell’ultimo. “Molti piloti possono lottare per la vittoria qui, forse non dieci, ma alcuni. La pista ora ha un gri migliore, quindi tutti sono stati veloci. Ma le curve 3 e 11 sono difficili, la moto vacilla quando sei appena fuori dalla traiettoria. Ma non di molto – ha concluso Fabio Quartararo -. Penso che abbiano fatto un buon lavoro”.