Come la settimana scorsa, a conquistare la pole position in MotoGP a Misano Adriatico è Maverick Vinales, davanti a Jack Miller e Fabio Quartararo

Il più veloce è sempre lui: Maverick Vinales. Come già una settimana fa, sempre sulla stessa pista di Misano Adriatico, il portacolori della Yamaha conferma di essere il pilota da battere sul giro secco, conquistando la seconda pole position consecutiva, la terza della stagione, nelle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna di MotoGP. Con la speranza, stavolta, di poter riconfermare il buon risultato anche domani in gara.

Alle sue spalle la Ducati di Jack Miller, secondo nonostante sia stato costretto a passare dalla fase eliminatoria, e l’altra Yamaha satellite di Fabio Quartararo, terzo a completare la prima fila. Nella seconda linea della griglia di partenza la Ktm di Pol Espargarò, quarto, e il nostro Pecco Bagnaia, solo quinto a causa della cancellazione del suo miglior tempo per aver toccato la parte verde esterna alla pista. L’altra Ktm di Brad Binder è sesta.

Discreta settima casella sullo schieramento per Valentino Rossi, davanti agli altri tre italiani Franco Morbidelli, ottavo, Danilo Petrucci, nono, e Andrea Dovizioso, leader del Mondiale, che completa così le prime dieci posizioni. Domani la MotoGP torna in pista alle 9:20 per il warm up, alle 14 il via della gara.

MotoGP Emilia Romagna, la griglia di partenza