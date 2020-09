Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 18 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Addensamenti cumuliformi sulle regioni estreme del Sud, con temporali brevi ma intensi sulla Calabria jonica e fenomeni sull’Appennino abruzzese. Dal pomeriggio precipitazioni in assorbimento e velature in transito sulle fasce alpina e prealpina. Le massime saranno comprese tra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Code a tratti tra Nodo di Pero e Cormano e tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. In A8 Milano-Varese (Km 37 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Castronno e Gallarate Nord per lavori in corso.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.5 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

All’altezza di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 309 – direzione: Milano) code a tratti tra Incisa – Reggello e Firenze sud.

Alle porte di Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) traffico a rilento tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Allacc. Diramazione Capodichino) traffico rallentato tra Vomero e Arenella. In A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.