I risultati delle Prove Libere Superbike nel round Catalunya 2020 sul circuito di Montmelò: i tempi ufficiali e la classifica finale di oggi.

È di Toprak Razgatlioglu il miglior tempo assoluto della prima giornata di Prove Libere Superbike del round di Catalunya. Al mattino i piloti hanno potuto girare con pista asciutta, mentre al pomeriggio l’asfalto era bagnato e dunque i crono si sono inevitabilmente alzati.

Il turco del team PATA Yamaha WorldSBK ha chiuso in 1’42″142, precedendo altre due R1: quella del compagno di squadra Michael van der Mark (+0″169) e quella GRT di Garrett Gerloff (+0″338). Buona quarta posizione per Alvaro Bautista (+0″373) su Honda.

Quinto tempo assoluto per Jonathan Rea (+0″474), che è stato il più veloce della FP2 bagnata con la sua Kawasaki. Il primo dei piloti Ducati è Michael Ruben Rinaldi, sesto a quasi mezzo secondo da Razgatlioglu. L’italiano precede la seconda Ninja ZX-10RR di Alex Lowes e la BMW di Tom Sykes.

Nona posizione per Scott Redding con la Panigale V4 R del team Aruba Racing Ducati. La top 10 è completata dalla Yamaha Ten Kate di Loris Baz. Undicesimo tempo per Chaz Davies, quattordicesimo il rookie italiano Federico Caricasulo e quindicesimo la wildcard Jonas Folger. Ventesimo posto per Samuele Cavalieri, che da Montmelò rimpiazza Marco Melandri nel team Barni Racing.