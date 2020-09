Il programma con gli orari per seguire in diretta TV e streaming il round Superbike 2020 di Catalunya. Da non perdere il weekend di Montmelò.

Torna in azione il Mondiale Superbike 2020. In questo fine settimana si disputa il round di Catalunya, un appuntamento inedito. Infatti mai prima d’ora si sono disputate gare sul circuito di Montmelò nel campionato.

Jonathan Rea è arrivato in Spagna da leader della classifica piloti, dopo aver allungato ad Aragon su Scott Redding. La distanza tra i due è di 36 punti. Il cinque volte campione SBK punta ad allungare ulteriormente sul rivale, che ovviamente farà di tutto per recuperare terreno. Da vedere quali altri rider si riveleranno competitivi sulla pista catalana.

SBK Catalunya 2020: orari diretta TV e streaming

Il round SBK di Catalunya sarà visibile in diretta TV sul canale Sky Sport Collection (Canale 205 della piattaforma satellitare). Gli abbonati lì potranno seguire live Prove Libere, Superpole, Gara 1, Superpole Race e Gara 2.

In questo weekend c’è anche la MotoGP, che corre il secondo appuntamento consecutivo a Misano, e dunque sul canale in chiaro TV8 vengono trasmesse solamente le repliche delle manche SBK.

Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e Now TV, che consentono di accedere al canale Sky Sport Collection per seguire il round WorldSBK di Montmelò.

VENERDÌ’ 18 SETTEMBRE

SKY SPORT COLLECTION

10:25: FP1 Superbike

14: 55: FP2 Superbike

SABATO 19 SETTEMBRE

SKY SPORT COLLECTION

10:50: Superpole Superbike

11:35: Superpole SuperSport

12:15 Supersport 300

14:00: Gara 1 Superbike

15:10: Gara SuperSport

16:25 Gara SuperSport 300

TV8

16:00: Gara 1 Superbike in differita

DOMENICA 20 SETTEMBRE

SKY SPORT COLLECTION

11:00 Superpole Race Superbike

12:30 Gara SuperSport

13:40 Gara 2 SuperSport 300

15:00 Gara 2 Superbike

TV8

16:00: Superpole Race Superbike in differita

17:00: Gara 2 Superbike in differita