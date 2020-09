Brividi e risate per Vettel e Leclerc sul circuito del Mugello. I due piloti Ferrari sono stati protagonisti di una sfida decisamente particolare.

Che sia per copione o per divertimento reale Sebastian Vettel e Charles Leclerc ci hanno regalato 4:36 di puro spasso. In un video pubblicato dal sito ufficiale della F1 i due portacolori della scuderia di Maranello si sono confrontati in una prova davvero complicata che richiedeva un’enorme sensibilità e conoscenza del tracciato.Sede prescelta è stata la pista del Mugello visitata la scorsa settimana.

Sfida in casa Ferrari. Cosa è successo?

La simpatica trovata prevedeva l’alternanza del tedesco, prima, e del monegasco, poi, al volante di una Rossa stradale, con il passeggero di turno dotato di benda sugli occhi e chiamato ad individuare, alla cieca, le curve e il punto di arrivo. Ovviamente, raccontata così, potrebbe sembrare facile ed invece, entrambi hanno fatto in modo di confondere l’altro con sbandate, uscite sull’erba e testacoda.

Senza spoilerare il risultato possiamo dire che Seb si è dimostrato nettamente più resistente alle alte velocità sul sedile di destra e con un approccio molto germanico.

Chissà che questa occasione possa essere l’inizio di un periodo un po’ più sereno per l’equipe modenese. Certo, essendo relegati a lottare per le ultime posizioni c’è poco da farsi sgarbi o reclamare aiutini dal muretto, in ogni caso, è chiaro, che uno degli elementi che manca ormai da tempo al box italiano è proprio la sinergia tra chi ci lavora. O se vogliamo, guardandola al contrario, le tensioni ormai anima costante del garage rosso hanno aiutato ulteriormente la Mercedes, nota invece per l’unità del suo gruppo, ad allungare il passo, ma altresì le varie Red Bull, Racing Point e Renault, ad avvicinarsi e a superare la Scuderia, ferma dal punto di vista evolutivo del mezzo e in un impasse umano che la sta fortemente danneggiando.

Chiara Rainis