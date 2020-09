Un emozionante video in cui vedremo scontarsi sulla linea di partenza una McLaren 720 Spyder contro la Porsche Taycan



È un fatto noto che la McLaren 720S è un animale assoluto sulla linea di partenza, dato che pochissime auto di serie osano duellare con la supercar di Woking. La Spider in questo video è un po’ più lenta della coupé a causa del suo peso extra, ma rimane senza dubbio una forza con cui fare i conti a prescindere dalla concorrenza.

Anche se è un’auto completamente diversa, la Porsche Taycan è anche una delle migliori interpreti in una gara di accelerazione, soprattutto se parliamo dell’ammiraglia Turbo S. Può pesare molto di più della McLaren, ma compensa con una coppia istantanea di 1.050 Newton-metri. La 720S Spider deve accontentarsi di “solo” 770 Nm che scattano a 5.500 giri al minuto.

Non solo la Porsche ha più coppia, ma anche più cavalli (750 CV contro 710 CV). Tuttavia, deve portare in giro 850 kg in più. Nonostante queste grandi differenze, sono abbastanza simili quando si tratta di dare gas sulla linea di partenza. Sulla carta, la Taycan Turbo S raggiunge i 100 km/h in 2,8 secondi, mentre la McLaren è solo un decimo di secondo più lenta.

La situazione cambia se parliamo dell’accelerazione da 0-200 km/h, visto che la 720S Spider è significativamente più veloce, completando l’operazione in soli 7,8 secondi, mentre la Taycan Turbo S ha bisogno di altri due secondi. Numeri a parte, le due macchine ad alte prestazioni hanno tutti gli ingredienti giusti per un’emozionante gara di accelerazione.

I ragazzi di Lovecars hanno confrontato la McLaren con la Porsche, ma non è la lotta all’ultimo sangue che ci aspettavamo. La reazione della 720S Spider è stata deludente, probabilmente a causa della mancata attivazione del launch control, che ha permesso alla Taycan Turbo S di prendere il comando con un ampio margine. Possiamo vedere la supercar britannica recuperare un po’ di terreno perso più tardi nella gara, ma era troppo poco e troppo tardi.

La 720S ha effettuato lo sprint a 100 km/h in 3,81 secondi, quasi un secondo intero più lento del numero ufficiale, mentre la Taycan Turbo S è stata un decimo di secondo più veloce di quanto pubblicizzato – a 2,7 secondi. L’auto con motore ICE ha completato i 400 m in 11,1 secondi mentre la Porsche in 10,76 secondi.

Questa è un tipo di gara che richiede una rivincita per mostrare le vere capacità della 720S Spider e dimostrare che il motore a combustione interna non è ancora disposto ad uscire senza lottare.