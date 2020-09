In questo confronto vedremo la Porsche 911 Cabrio sfidare la sorella Coupé all’interno di una maxi sfida con il modello 991.2 GT3

La Porsche 911 è un’auto sportiva iconica che ha dato vita ad alcune delle più incredibili macchine automobilistiche di sempre.

Gli ultimi modelli Turbo S dell’azienda, disponibili sia in versione coupé che cabriolet, sono caricati con cavalli e coppia. Sarebbe una gara da brivido con solo questi due modelli, ma i ragazzi di Carwow hanno aggiunto un terzo concorrente, una 991.2 GT3.

Sia la Turbo S Cabrio che la Coupé sono dotate di un motore biturbo da 3,8 litri a sei cilindri piatti che produce 650 cavalli e 800 Newton-metri di coppia. Entrambi sono dotati di trazione integrale, mentre la potenza viene trasmessa attraverso un cambio a otto velocità. La GT3 utilizza un motore a sei cilindri piatti da 4,0 litri aspirato naturalmente che produce 500 CV e 460 Nm di coppia. Sebbene la GT3 sia meno potente, è più leggera delle altre due, con un peso di 1.430 chilogrammi. La Turbo S Coupé pesa 1.650 kg mentre la Cabrio ne pesa 1.710 kg.

Il primo evento è stata una gara di accelerazione. Entrambi i modelli Turbo completano i 400 m in 10,4 secondi; tuttavia, la Cabrio si è guadagnata la vittoria tagliando per prima il traguardo. La coupé ha avuto una partenza più lenta, dando alla Cabrio un piccolo vantaggio che ha potuto mantenere. La GT3, invece, l’ha completati in 11,6 secondi. Una gara a tappe mostra gli svantaggi della Cabrio rispetto alla Coupé – la resistenza aerodinamica. La Coupé è riuscita a staccarsi sia dalla Cabrio che dalla GT3 più lenta.

La sfida finale è stata una prova di frenata da 112 chilometri all’ora. Questo è l’unico evento in cui la GT3 ha brillato, fermandosi ad una distanza inferiore rispetto agli altri due modelli. Questo è probabilmente dovuto al suo essere più leggera.

Ma bando alle chiacchiere e buona visione: