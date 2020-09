Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 18 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile quasi ovunque, pur con addensamenti in transito sul Nord Italia nel corso della notte e sull’alto-medio Adriatico. Nella notte piogge sparse su Alpi occidentali e piogge. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, velature sulla Calabria jonica ma senza fenomeni. Le temperature minime oscilleranno tra 18 e 23 gradi.

Sabato 19 settembre ancora fenomeni sparsi sulle Alpi occidentali, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Possibili precipitazioni di breve durata sulla Calabria tirrenica. Le massime saranno comprese fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Rallentamenti tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 2.7 – direzione: Napoli) code a tratti tra Inizio A1 Milano-Napoli e San Giuliano.

Alle porte di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 104.8 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori. All’altezza di Modena sulla A22 Brennero-Modena (Km 314.9 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. A Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

In Toscana traffico rallentato sulla A1 Bologna-Firenze (Km 262 – direzione: Napoli) tra Aglio KM 255 e Bivio A1-Variante. Sulla A1 Bologna-Roma (Km 305 – direzione: Napoli) rallentamenti tra Firenze Scandicci e Incisa – Reggello.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) coda di 3 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori in corso. Coda di 1 km tra Grottammare e Val Vibrata per lavori. In A14 Ancona-Bari (Km 387 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Pescara Ovest e Pescara sud per incendio.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) rallentamenti tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Coda di 2 km tra Bivio A24/Tangenziale est RM e Via Fiorentini per incidente.