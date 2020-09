Lo YouTuber Shmee150 ha messo le mani su una delle auto più rare e veloci di sempre guidandola in un’autostrada senza limiti di velocità



Shmee150 ha regolarmente accesso ad alcuni veicoli straordinari, ma anche lui è impressionato dall’opportunità di guidare la Koenigsegg Agera One of 1. Soprattutto avendo l’opportunità di portarla su un tratto di autostrada senza restrizioni per un giro ad alta velocità.

L’One of 1 faceva parte della serie di edizioni “Finale” della Koenigsegg per la Koenigsegg Agera. Ha debuttato al Salone dell’Automobile di Ginevra 2016 vantando tocchi personalizzati come un posteriore con alettoni regolabili, un enorme alettone e un’uscita di scarico in titanio stampato in 3D. La potenza proveniva da un V8 biturbo da 5,0 litri che produceva 1.360 cavalli e 1.371 Newton-metri di coppia.

Il motore è incredibilmente rumoroso nell’abitacolo e il rumore aumenta solo all’aumentare della velocità. Anche la visibilità verso l’esterno è molto limitata, senza specchietti retrovisori e con il tetto basso.

Inoltre, le telecamere di Shmee vibrano violentemente una volta entrato in autostrada, anche quando viaggia a velocità normale. Persino durante le frenate la cacofonia del motore si fa sentire e il rumore della strada è travolgente. Senza traffico, Shmee è in grado di portare la Koenigsegg a oltre 300 chilometri all’ora. Le opportunità di guidare un’Agera non si presentano molto spesso, così Shmee cerca di raggiungere quella velocità anche nel tratto del ritorno.

Dopo essersi goduto la performance dell’Agera, Shmee si presenta ad un evento di Koenigsegg dove sono esposti diversi veicoli del marchio. Anche la Gemera a quattro posti da 1.700 CV è presente, mostrando le sue porte a forbice a comando elettrico e il suo minuscolo, ma funzionale, spazio per i bagagli.