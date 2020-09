La Drako GTE è stata mostrata per la prima volta lo scorso anno a Pebble Beach e grazie a questo video potremo vederla da più da vicino



Conosciamo la Drako GTE da più di un anno ormai, ma solo pochi video sono venuti fuori da quando è stato introdotto l’anno scorso a Pebble Beach. Ci si aspetta che solo 25 Drako GTE vagheranno sulla superficie di questo pianeta, e ognuno di essi avrà un prezzo di 1,3 milioni di dollari.

Detto questo, un video completo della Drako GTE è cosa rara. L’abbiamo già vista guidata dal leggendario collaudatore Lamborghini Valentino Balboni, ma ecco uno sguardo più approfondito all’ipercar elettrica – un filmato completo di 20 minuti.

Probabilmente non avremo la possibilità di guidare questa rara hypercar, quindi tanto vale guardare il video incorporato in calce a questa pagina. Dal punto di vista stilistico, la Drako GTE prende molto dalla berlina Karma, e questo include quattro posti a sedere – un po’ come la Koenigsegg Gemera ma elettrica.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’ultimo modello Drako è dotato di quattro motori elettrici, con ogni ruota azionata da un motore. Combinati, questi motori producono fino a 1.200 cavalli e un’incredibile coppia di 8.800 Newton-metri. Con questi numeri, la Drako GTE si spinge fino ad una velocità massima di 332 chilometri all’ora.

Per quanto riguarda il comparto batteria, la Drako GTE è dotata di una batteria da 90 kWh. La ricarica rapida è possibile attraverso prese da 150 kW, ma Drako si riserva di rivelare più in là i tempi di ricarica.