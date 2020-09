Max Verstappen non sta vivendo la stagione che si aspettava e dall’Olanda arriva la voce di una possibile rottura dalla Red Bull nel 2021.

Max Verstappen ha recentemente rinnovato con la Red Bull sino al 2023. Un contratto lungo che testimonia ancora una volta il forte legame tra il team austriaco e il pilota olandese. La situazione però potrebbe presto cambiare. Le aspettative del giovane driver, infatti, sono state deluse da una stagione sin qui non all’altezza delle Mercedes.

Ad eccezione della parentesi del Gran Premio per i 70 anni della F1, infatti, la Red Bull è apparsa quest’anno costantemente alle spalle delle due Mercedes, nonostante i proclami di inizio stagione degli austriaci, che addirittura parlavano di poter vincere tutte le gare a disposizione.

Verstappen opportunità per Mercedes

Grande delusione però ha causato anche il propulsore Honda, che aveva avuto un permesso speciale da parte degli altri costruttori per progredire la propria power unit, ma si è presentata ai nastri di partenza ancora una volta alle spalle del motore del marchio di Stoccarda.

Secondo quanto riportato dal De Telegraaf quindi potrebbe presto arrivare una decisione clamorosa da parte di Max Verstappen, ovvero quella di rescindere anticipatamente il proprio contratto con la Red Bull per accasarsi altrove. Secondo il quotidiano olandese, infatti, il giovane pilota avrebbe una postilla nel contratto che gli permetterebbe di liberarsi dagli austriaci a fine 2021 qualora in questa stagione e mezzo la vettura non dovesse essere all’altezza della situazione.

Verstappen a quel punto potrebbe diventare un’opportunità proprio per Mercedes, che alla fine del 2021 potrebbe affiancarlo ad Hamilton o addirittura prenderlo in sostituzione del britannico che alla fine del prossimo anno, superato magari anche il record di titoli di Schumi potrebbe appendere il casco al chiodo.

Antonio Russo