La tecnologia implementata nel mondo delle auto sta facendop passi da giganti come questa nuova introduzione da parte di BMW

Il modo in cui si “sente” la strada, è un aspetto importante della guida.

Ti dà un collegamento tattile con il marciapiede, che a sua volta migliora la tua maneggevolezza e ti permette di goderti la guida. I veicoli BMW sono tenuti in grande considerazione in termini di feedback responsivi, in particolare la linea M di auto sportive.

Ma questo non è sufficiente per il marchio bavarese. Per migliorare la maneggevolezza e le prestazioni delle sue auto, BMW avvia una partnership commerciale con Tactile Mobility – il leader mondiale nella tecnologia di rilevamento tattile virtuale e nella fornitura di dati.

Con questa partnership, i veicoli BMW e gli altri marchi del BMW Group, come Mini e Rolls-Royce, utilizzeranno il software pionieristico di Tactile Mobility, dando loro la possibilità di analizzare gli attributi del manto stradale sotto i loro pneumatici. Ciò consente un rilevamento accurato delle condizioni della strada, che, a sua volta, può essere utilizzato da BMW per migliorare le funzioni di gestione della dinamica del veicolo.

Il software Tactile Mobility utilizza sensori incorporati e non visivi per raccogliere e analizzare i dati sulla dinamica del veicolo/strada, consentendo all’auto di sentire la strada. Grazie a questi sensori, è possibile prendere in considerazione dati in tempo reale come i livelli di aderenza disponibili, consentendo di regolare le sospensioni, la propulsione, l’efficienza della frenata, la salute dei pneumatici e altro ancora. Tutto questo fa parte del VehicleDNA della mobilità tattile.

D’altra parte, SurfaceDNA offre una visione approfondita degli ambienti di guida per anticipare meglio le condizioni della strada, permettendo a BMW di preconfigurare i propri veicoli.

“Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo BMW per equipaggiare i loro futuri e intelligenti veicoli automatizzati con il senso del ‘tatto’ e mostrare la fattibilità commerciale della tecnologia di rilevamento tattile“, ha detto Boaz Mizrachi, cofondatore di Tactile Mobility e CTO.

A partire dal 2021, la tecnologia software di Tactile Mobility sarà integrata nei veicoli di nuova generazione del BMW Group su scala globale.