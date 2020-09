Manca ormai poco alla rivelazione della nuova Audi RS3 2021 e la casa tedesca sta ultimando i suoi test sul circuito del Nurburgring

Conosciamo già la nuova Audi S3 Sedan.

Dopo il suo debutto in agosto, il suo stile sobrio ma aggressivo è perfetto per una berlina sportiva Audi, e il suo quattro cilindri turbo da 2,0 litri da 306 cavalli su tutte e quattro le ruote non è da meno. La RS3 non dovrebbe avere un aspetto molto diverso, ma avrà un “sound” completamente diverso. E come risultato, accelererà sicuramente in modo diverso.

Questo perché la nuova RS3 sostituirà il quattro cilindri con il cinque cilindri turbo Audi da 2,5 litri e mezzo. Ci aspettiamo che svilupperà gli stessi 394 CV che si trovano nella RS Q3, ma naturalmente, nessuna di queste informazioni è confermata. Naturalmente la potenza andrà a tutte e quattro le ruote, probabilmente utilizzando un cambio a doppia frizione a sette marce. Le voci di una versione più potente che potrebbe avvicinarsi ai 450 CV aleggiano anche intorno alla RS3.

Non si sa se questo prototipo ‘green‘ sia o meno una versione di questo tipo. Ovviamente Audi non si preoccupa di nascondere i dettagli esterni della RS3, dato che una buona parte dell’esterno della berlina è in bella vista. Le aree chiave di differenza rispetto alla S3 – vale a dire le fascie anteriore e posteriore – sono ancora oscurate da un involucro mimetico, e con la S3 ora rivelata, non c’è davvero più bisogno di tenere nascosta l’intera RS3.

Detto questo, possiamo vedere che l’RS3 avrà un diffusore posteriore diverso. Si trova anche più in basso, in parte a causa delle sospensioni rivisitate e in parte a causa degli add-on specifici per il corpo dell’RS per i pannelli oscillanti e le fasce. Difficile dire se è presente un sottile spoiler sul davanti, ma la grande copertura rettangolare che nasconde i quattro anelli è al limite del comico. Non c’è modo che un appassionato di auto possa scambiare quest’auto per qualcosa di diverso dall’Audi.

Quando vedremo rimuovere tutto l’involucro mimetico? Il Coronavirus ha ovviamente ritardato i piani di quasi tutte le case automobilistiche, ma siamo ottimisti e pensiamo di vedere la RS3 svelata del tutto entro la fine dell’anno.