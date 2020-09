Valentino Rossi ha rivelato che il fratellastro Luca Marini potrebbe presto arrivare a fargli compagni in MotoGP nel team Ducati Avintia.

Valentino Rossi quasi sicuramente nel 2021 sarà ancora in MotoGP insieme alla Yamaha, ma nel team clienti. Il Dottore però oltre a Bagnaia e Morbidelli potrebbe ritrovarsi a doversi scontrare con un altro prodotto della sua Academy, ovvero il suo fratellastro Luca Marini, che al momento è leader del Mondiale Moto2.

Durante la conferenza stampa Valentino Rossi ha così dichiarato: “Il casco sarà quasi lo stesso, sul retro infatti ci sarà una pillola in meno. Luca ha parlato con la Ducati per vagliare la possibilità di approdare al Team Avintia ed è meraviglioso perché Ducati è una moto competitiva e si impegnano a fondo per il programma MotoGP con i giovani. Sarà molto positivo per lui, ma ora deve concentrarsi sul campionato”.

Valentino Rossi: “Franco domenica era in grandissima forma”

Il rider della Yamaha ha poi proseguito: “La pressione di quest’anno è positiva perché è una bella sensazione partire da casa sapendo che puoi lottare per il campionato. Perché se sai che hai 60-70 punti di svantaggio senti meno pressione, ma hai anche meno motivazioni. Ogni atleta sente la pressione, a volte riesci a gestirla e altre volte no. Dipende dalla situazione tecnica e da quanto ti senti forte. La pressione ti dà una brutta sensazione, ma ti piace, è strano da spiegare”.

Infine Valentino Rossi ha così concluso: “Franco lo conosco bene perché abbiamo sempre girato tanto insieme. Conosco il suo stile e domenica era in grandissima forma e ha guidato benissimo dal primo all’ultimo giro senza fare sbavature. Credo che abbia fatto un capolavoro e penso non sia semplice fare ciò che ha fatto. Questa è una stagione folle, molto bilanciata e somiglia un po’ a quella di 20 anni fa in 500, al mio primo anno nella classe regina. Penso che l’organizzazione del campionato abbia lavorato molto per avere questo tipo di equilibrio.

Antonio Russo