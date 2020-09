Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 16 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile sulle Alpi orientali e la Liguria, lungo la fascia appenninica e sulle regioni dell’estremo Sud. Fenomeni in attenuazione pomeridiana, ma proseguiranno i cieli nuvolosi. Cieli soleggiati sulle coste dell’Italia centrale. Le temperature massime resteranno stabili e comprese fra 27 e 32 gradi. Nel pomeriggio ancora precipitazioni sparse sul litorale laziale e la fascia alpina.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) traffico a rilento tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14.3 – direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.5 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Alle porte di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 18.6 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiera per incidente.

A Nord di Firenze sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 14 – direzione: Firenze) coda tra Prato Ovest e Prato est.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 3.5 – direzione: Tangenziale Est) traffico a rilento tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno (Km 46 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Nocera Pagani e Salerno per lavori. In A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) traffico a rilento tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori.