Valentin Debise sulla Kawasaki ZX-10RR di Sandro Cortese in Catalunya e a Magny Cours. Correrà lui per il team Pedercini Racing nei prossimi round.

Novità nel team Pedercini Racing per la ripresa del campionato mondiale Superbike 2020. Dal round di Catalunya di questo weekend non ci sarà più Roman Ramos a sostituire l’infortunato Sandro Cortese.

La scelta della squadra diretta da Lucio Pedercini è ricaduta su Valentin Debise, 28enne pilota francese che corre nella FSBK (campionato francese Superbike). In passato ha gareggiato anche nel Motomondiale (classi 125, 250 e Moto2) e in Supersport.

Debise salirà sulla Kawasaki ZX-10RR del team Pedercini Racing sia a Montmelò che nel prossimo round in Francia, a Magny-Cours. Non è stato ancora deciso chi guiderà per la struttura italiana nell’appuntamento di Estoril. La scelta verrà fatta più avanti, comunque non rivedremo Cortese in sella. Il pilota tedesco ha di fronte diversi mesi per recuperare dal brutto incidente di Portimao.

Debise è leader del campionato FSBK proprio in sella a una Kawasaki, ma del team Moto Pyrenees Sport. Guidare nel WorldSBK è tutta un’altra storia. Dovrà essere bravo ad adattarsi rapidamente alla nuova situazione e non sarà facile. Ovviamente Lucio Pedercini spera che il pilota francese riesca a racimolare dei punti, non ci sono pretese di piazzamenti importanti.

Nel fine settimana in Catalunya il team Pedercini Racing scenderà in pista anche nella categoria Supersport 300. Pronte due Kawasaki per Daniel Mogeda e Nicola Bernabé, che gareggeranno in qualità di wildcard. Dal 2021 la squadra di Lucio Pedercini dovrebbe prendere parte stabilmente al campionato, confermando anche il proprio impegno nel Mondiale Superbike.