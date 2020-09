Diventato un grande fan delle piattaforme sociali Raikkonen ha pubblicato un’immagine che confronta passato e presente. Protagonista Hamilton.

Della sua vita ormai sappiamo tutto o quasi. Presente negli spot pubblicitari con la moglie Minttu Virtanen, piuttosto che nelle foto di famiglia nelle vesti di papà amorevole con Robin e Rianna Milana, Kimi Raikkonen ha utilizzato il suoi “amici” social per tirare una stoccata ad Hamilton ed elogiare i bei tempi andati di un automobilismo pane e salame.

Come noto grande tifoso di James Hunt, genio e sregolatezza della F1 anni ’70, Iceman ha riproposto su Instagram, affiancate, una foto dell’inglese a dorso nudo intento a fumare, e un’altra scattata a Lewis Hamilton nel paddock del Mugello giovedì scorso, abbigliato con un completo dai colori sgargianti e in compagnia del suo immancabile e inseparabile monopattino. A corona delle immagini la didascalia: “L’evoluzione dei piloti di F1”. Ovviamente non è finita qua, perché il 40enne di Espoo ne ha aggiunta una che ritrae sé stesso fuori dalle piste, con un atteggiamento decisamente più in linea con quello dello storico rivale di Niki Lauda e vincitore del mondiale 1976, che con quello dell’asso della Mercedes. “Non vi preoccupate, non tutto è perduto!”, la sua rassicurazione.

Noto per il suo spirito anticonformista, il finnico è il driver più longevo della storia del Circus e nel 2021 potrebbe essere ancora presente in griglia, a 20 anni esatti dal suo debutto con la Sauber. In bilico proprio per l’età sportivamente avanzata, l’iridato 2007 rischia di essere accantonato dall’Alfa Romeo per lasciar spazio ai giovani di scuola Ferrari Academy. Tuttavia, le sue ultime prestazioni potrebbero salvarlo. Decisamente in palla ed aggressivo, anche in Toscana, domenica scorsa, ha dato prova di essere tutt’altro che disposto a farsi da parte, spingendo come un matto non appena appreso di aver ricevuto una penalità. Non proprio il comportamento che ci si aspetterebbe da qualcuno prossimo alla pensione o comunque intenzionato ad andarci.

