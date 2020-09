Franco Morbidelli vuole provare a vincere nuovamente a Misano. Il rider italo-brasiliano però dovrà battere una grande concorrenza.

Franco Morbidelli dopo la bella vittoria di domenica scorsa a Misano vuole provare a ripetersi anche questa settimana, anche se è consapevole che per lui non sarà semplice vista la grande concorrenza. Purtroppo per lui l’italo-brasiliano ha saltato i test di martedì a causa di un problema fisico dal quale non sembra essersi ancora pienamente ripreso.

Il rider del Team Petronas in conferenza stampa ha così dichiarato: “Non avrei mai pensato di correre contro Valentino in un campionato di MotoGP. Non l’avrei mai potuto pensare. Non penso che l’aver saltato i test potrà condizionarmi anche perché si provano cose nuove in condizioni diverse dalla gara”.

Morbidelli: “Importante progredire”

Morbidelli ha poi proseguito: “Sarà importante progredire ulteriormente. Spero di stare meglio nei prossimi giorni. Credo che vincere ti dia una grande iniezione di fiducia. Quando riesci a vincere una gara ti senti diverso in pista perché pensi di ripeterti. Spero che il mio successo di domenica scorsa possa permettermi di ripetermi”.

Al momento il pilota della Yamaha è 7° nel Mondiale a 19 punti dalla testa del campionato attualmente occupata da Dovizioso. Va da sé quindi che anche per Morbido il sogno del titolo è ancora una possibilità da poter cogliere a piene mani.

Antonio Russo

Visualizza questo post su Instagram Misano, Sunday P1 So proud, great job @sepangracingteam Un post condiviso da Franco Morbidelli (@frankymorbido) in data: 13 Set 2020 alle ore 5:30 PDT