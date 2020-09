Maverick Vinales e Valentino Rossi si sono allenati assieme al Ranch di Tavullia. I piloti Yamaha si preparano per il secondo appuntamento MotoGP a Misano.

La recente gara MotoGP di Misano è stata diversa per Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il primo si è visto soffiare il podio all’ultimo giro, mentre il secondo dopo la pole position ha chiuso con un sesto posto deludente.

Se il Dottore ha 41 anni e le aspettative nei suoi confronti sono diverse, invece dallo spagnolo ci si attende che sia sempre là davanti a giocarsi le vittorie. Durante le prove libere a Misano aveva mostrato il migliore passo, assieme a Fabio Quartararo (ritirato in gara e altra delusione), e sembrava destinato come minimo a salire sul podio. Invece…

Vinales e Rossi insieme al Ranch di Tavullia

Vinales non riesce a capire perché domenica non riesca a concretizzare il lavoro svolto in precedenza. Martedì nel test MotoGP svolto proprio sul circuito romagnolo è stato nuovamente il più veloce, vedremo se nel prossimo weekend di gara saprà almeno salire sul podio a Misano.

Intanto oggi Maverick si è concesso una giornata di svago assieme a Valentino Rossi presso il Ranch di Tavullia. Il pilota spagnolo del team Monster Energy Yamaha ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme al Dottore e il seguente messaggio: «Divertirsi come un bambino. Grazie Valentino Rossi per l’esperienza e grazie a Marco Bezzecchi per la moto».