Maverick Vinales è decisamente positivo in vista della seconda gara di Misano. Lo spagnolo punta a salire sul podio domenica.

Maverick Vinales è stato uno dei grandi delusi del primo match di Misano. Lo spagnolo dopo aver firmato la pole in pompa magna il sabato, la domenica si è ritrovato a lottare con una gomma che scivolava tanto e che lo ha portato a chiudere solo al 6° posto, 3a Yamaha in pista.

In vista del prossimo GP lo spagnolo ha così dichiarato: “Le sensazioni che ho avuto durante i test sono state davvero positive. Ero veloce sia con la gomma posteriore media che con quella morbida, quindi sicuramente proveremo di nuovo queste opzioni di pneumatici nel prossimo weekend. Ieri abbiamo provato alcune nuove componenti per la moto e mi sono sentito davvero a mio agio”.

Vinales: “Ho fatto buoni tempi senza spingermi al limite”

Vinales nella giornata di ieri è tornato nuovamente in pista con la M1 per provare alcune novità che ha portato al battesimo la Yamaha. Lo spagnolo ha firmato il miglior tempo di giornata, ma ora è chiamato a confermare le buone impressioni dei test in gara, dove domenica aveva dimostrato di soffrire con le gomme.

L’iberico ha poi così concluso: “Stavo facendo buoni tempi sul giro senza dover spingermi sino al limite, quindi questo è positivo. Tuttavia non siamo stati in grado di testate queste novità nelle stesse circostanze che avremo in gara quando corriamo con molta gomma della Moto2 in pista, quindi dovremo aspettare per vedere. In ogni caso spingerò nuovamente al 100%, così potrò partire davanti e assicurarmi le migliori possibilità per fare una buona gara”.

Antonio Russo