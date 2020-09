Valentino Rossi è pronto ad una nuova gara a Misano. Il Dottore questa volta vuole provare a salire sul podio dopo la piccola delusione di domenica scorsa.

Valentino Rossi a Misano 1 ha disputato un’ottima gara stazionando costantemente tra i primi. Il Dottore però nelle ultime tornate ha perso il podio venendo superato in rapida successione prima da Bagnaia e infine da Mir a poche curve dal traguardo.

Il #46 però è apparso comunque soddisfatto a fine GP avendo ritrovato con la Yamaha quella competitività persa in Austria. Attualmente Vale è anche, numeri alla mano, in piena corsa per il titolo iridato essendo ad appena 18 punti dal capolista Dovizioso, che pur essendo leader del Mondiale non è apparso minimamente competitivo a Misano.

Valentino Rossi: “Abbiamo fatto molti giri ieri”

In vista della seconda gara in Romagna Valentino Rossi ha così dichiarato: “Sono contento che abbiamo un’altra gara qui a Misano. La scorsa settimana ero vicino al podio, la gara è durata un giro di troppo. Abbiamo fatto molti giri ieri durante i test e abbiamo trovato qualcosa di positivo che forse può aiutarci in questo fine settimana ad essere più forti”.

Infine il Dottore ha così concluso: “Voglio lottare ancora per il podio, ma il livello è molto alto e in campionato siamo molto vicini. Faremo del nostro meglio”. Il rider di Tavullia ha lavorato molto anche ieri durante i test dove ha provato tante novità portate dalla Yamaha.

Antonio Russo