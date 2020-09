Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 16 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Precipitazioni sparse, a tratti anche di carattere temporalesco, sulle località alpine e appenniniche, che nel pomeriggio si estenderanno su tutta la Calabria e la costa laziale. Cieli sereni sugli altri settori della Penisola, con temperature ancora oltre la media stagionale e comprese fra 28 e 33 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Intorno alla città di Milano si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Rallentamenti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Code tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni e tra Cormano e Bivio A4/Tangenziale Nord MI per incidente. In A1 Milano-Bologna (Km 0 – direzione: Milano) coda tra Bivio A1/Raccordo Tang. est MI e Inizio A1 Milano-Napoli.

Tra Bologna e Ferrara sulla A13 Bologna-Padova (Km 13.4 – direzione: Bologna) coda di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto per incidente. In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14.3 – direzione: Genova Voltri) coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.5 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A Sud di Ancona sulla A14 Ancona-Pescara (Km 286 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso per lavori. Traffico a rilento tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 3 – direzione: Tangenziale Est) rallentamenti tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare.

Alle porte di Napoli sulla A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno. Più a Sud sulla A30 Caserta-Salerno coda di 1 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori in corso.