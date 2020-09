Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 16 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge e temporali sulle regioni estreme del Sud e nuvole in transito su tutto il Mezzogiorno. Tempo stabile con cieli sereni al Centro-Nord, salvo fenomeni sparsi sulle Alpi centro-orientali. Le temperature minime resteranno stazionarie e comprese tra 19 e 24 gradi.

Giovedì 17 settembre piogge sparse al Sud e lungo la fascia appenninica, stabile e soleggiato altrove, ad eccezione di qualche piovasco sulle località alpine orientali. Le temperature massime oscilleranno fra 27 e 33 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano Nord sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. A Nord di Bolzano, a pochi passi dal confine austriaco, si registrano 2 km di coda sulla A22 Brennero-Modena (Km 6 – direzione: Modena) tra Dogana del Brennero e Brennero per lavori in corso.

In Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia nel tratto tra Savona e Celle Ligure in direzione di Genova ci sono 9 km di coda con tendenza all’aumento, a seguito di un incidente avvenuto all’interno della galleria Terizza, nel quale sono rimasti coinvolti tre camion.

Alle porte di Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 155.3 – direzione: Napoli) coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Milano verso Brennero. A Nord di Firenze in A1 Bologna-Roma (Km 277 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per incidente.

A Roma Est sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) traffico rallentato tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. A Sud di Ancona sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori.

A Salerno Nord sulla A30 Caserta-Salerno (Km 46 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori in corso.