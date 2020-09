Jorge Martin ancora positivo al Covid-19, a Misano è costretto a dare forfait. Il team Red Bull KTM Ajo lo rimpiazzerà con Mattia Pasini.

Jorge Martin non ci sarà nel secondo appuntamento del Motomondiale a Misano, denominato Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il pilota spagnolo è risultato ancora positivo al Covid-19.

Finora è stato il primo e unico rider tra Moto3, Moto2 e MotoGP a essere stato colpito dall’ormai noto coronavirus. La positività è stata riscontrata giusto alla vigilia del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Una brutta notizia per lui, che ha visto crollare le sue quotazioni per la lotta al titolo nella classe intermedia.

Moto2, Martin ancora positivo: correrà Pasini a Misano

Martin salterà anche questo secondo gran premio a Misano, ma stavolta il team Red Bull KTM Ajo ha trovato un sostituto. Si dovrebbe trattare di Mattia Pasini, che negli ultimi due anni è stato commentatore tecnico su Sky Sport MotoGP ma che non ha smesso di allenarsi in moto.

La sua ultima stagione intera da titolare in Moto2 è stata quella 2018, però l’anno scorso ha potuto comunque correre alcune gare grazie alle assenze di altri piloti e da Brno ha rimpiazzato Simone Corsi nel team Tasca Racing. Un totale di dodici GP disputati e due saltati per infortunio.

Pasini per il 2020 non ha trovato una sistemazione nel Motomondiale e ora cercherà di sfruttare al meglio l’opportunità di correre per un team importante come quello Red Bull KTM Ajo e su una pista che conosce molto bene come Misano. Si attende l’ufficialità, ma da Sky Sport MotoGP sono sicuri che sarà il riminese a rimpiazzare Martin.

A proposito dello spagnolo, sta bene ed è a casa sua in Andorra. Si continua ad allenare e spera di poter rientrare per il Gran Premio di Catalunya del 25-27 settembre. Salvo sorprese, ci sarà a Montmelò.