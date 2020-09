Marc Marquez ritorna in sella dopo oltre un mese e mezzo dall’infortunio a Jerez. Il pilota accelera sui tempi della riabilitazione.

All’inizio di agosto Marc Marquez ha subito una seconda operazione all’omero destro, a causa prima della caduta in moto, poi per lo stress subito nell’accelerare la ripresa, nel tentativo di non perdere la seconda gara di Jerez. Nei giorni scorsi ha mostrato il suo primo allenamento di corsa, mercoledì invece è ritornato in sella ad una bici per intraprendere una nuova fase della sua riabilitazione. “Ho fatto il mio primo allenamento sei settimane dopo l’operazione”, ha scritto in un post all’inizio della settimana. “Ho corso per 30 minuti.”

In un successivo post si è mostrato ai suoi fan nella sua prima uscita in mountain bike dopo quel periodo buio del doppio intervento al braccio. “Un altro passo! Un’ora di bicicletta”, recita la didascalia. Marquez continua a indossare una protezione in carbonio attorno al braccio destro, che è tenuto in posizione con cinghie e un anello attorno al petto. Nelle prossime settimane intensificherà gli allenamenti, con l’obiettivo di tornare in pista prima che finisca questo campionato e poter così gareggiare almeno qualche GP per raccogliere informazioni utili in vista del prossimo anno e dell’evoluzione della Honda RC-V 2021.

Da inizio campionato ad oggi, nelle prime sei gare, nessun pilota HRC è riuscito a salire sul podio. A dimostrazione di come il prototipo giapponese sia poco domabile da chiunque non si chiami Marc Marquez…