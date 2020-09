Fabio Quartararo autore di una semplice gag nel test di Misano. Una scenetta divertente che ricorda Valentino Rossi ai tempi d’oro.

Nono tempo di giornata per Fabio Quartararo nel test MotoGP a Misano. Il francese ha voglia di riscatto dopo lo zero punti incassato domenica scorsa in gara, dopo una doppia caduta che ha fatto svanire una delle sue migliori occasioni per allungare in classifica. Scivola al secondo posto in classifica a -4 da Andrea Dovizioso, ma non si perde certo d’animo l’alfiere del team Yamaha Petronas SRT.

A dimostrazione di non avvertire nessuna pressione h messo in scena una simpatica gag all’esterno del suo box nelle fasi finali del test ufficiale a San Marino. Il francese ha fatto uno scherzo a tutto il paddock ed è uscito con due membri del suo staff vestiti esattamente come lui, inscenando un battibecco per chi dovesse salire sulla M1. Ovviamente alla fine è saltato in sella il vero Fabio, con i sue alter ego che si rammaricavano nel rientro ai box. Una scena ripresa dalle telecamere di Motogp.com che ha diffuso il video sul web e che ricorda le celeberrime gag di Valentino Rossi ai tempi d’oro.

Fabio Quartararo ha concluso la giornata con un totale di 72 giri facendo segnare un 1’32.336 nella seconda sessione del pomeriggio che lo ha collocato nono nella classifica combinata di martedì. Anche Fabio ha testato il nuovo sistema di scarico “megafono” che ha provato anche Valentino Rossi. Adesso l’obiettivo è approfittare della pista amica di Misano nel prossimo week-end per riprendersi la testa del Mondiale e arrivare al Montmelò con un buon gap che gli consenta di affrontare un layout meno duttile per la Yamaha.