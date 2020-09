Volkswagen mostra le forme eleganti della sua vettura elettrica in dirittura d’arrivo alla fine di questo mese con un video interessante



All’inizio di settembre, Volkswagen ha detto che avrebbe rivelato l’ID.4 prima della fine del mese.

Non è ancora successo, ma un nuovo teaser lascia poco spazio all’immaginazione. Il video, che mette in evidenza le capacità di ricarica rapida della vettura elettrica, mostra l’esterno con pochissime mimetiche o fasciature che possono interferire con il design dell’auto.

La Volkswagen ha coperto abilmente le parti dell’ID.4 con un camuffamento blu per aiutare a nascondere i dettagli più fini dell’auto mentre il video mostra le capacità di ricarica rapida dell’auto. La si può notare soprattutto sul davanti, dove la VW ha coperto gli angoli esterni dei fari, la “griglia” attorno al badge e la fascia inferiore. È sottile e facilmente distinguibile nel filmato, ma mettere in pausa il video rende il camo facile da individuare. Ciò che non è nascosto è un esterno elegante che sembra identico ai precedenti teaser.

Il video arriva dopo che la VW ha mostrato l’interno dell’ID.4. È diverso dalle macchine a combustione della casa automobilistica con un piccolo quadro strumenti digitale accanto a uno schermo di infotainment che sporge dal cruscotto. Una caratteristica interna di cui la VW è orgogliosa è l’ID.Light, una striscia di LED sotto il parabrezza che è stata progettata per avvisare i conducenti dei vari allarmi dei veicoli e di altre notifiche che molte nuove auto possono fornire.

Il design audace è qualcosa di più. La forma sinuosa e liscia aiuterà l’autonomia del veicolo con il modello che dovrebbe offrire un’autonomia di 500 chilometri. La spinta verrà da una coppia di motori elettrici che producono una potenza combinata di 302 cavalli. Non è rimasto molto da rivelare alla VW, ma non vediamo l’ora di vederlo nei dettagli nelle prossime settimane.