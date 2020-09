Valentino Rossi celebra la VR46 Riders Academy dopo i successi in Moto2 e MotoGP dell’ultimo gran premio disputato a Misano. Il Dottore è orgoglioso.

L’epilogo della gara MotoGP di Misano è stato beffardo per Valentino Rossi, che all’ultimo giro si è visto soffiare il podio da Joan Mir. Un podio sul quale sarebbe salito assieme a Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, connazionali e suoi “allievi” nella VR46 Riders Academy.

Comunque per il Dottore è stato bello vedere che due ragazzi cresciuti anche grazie al supporto fare un risultato così importante in un gran premio molto sentito per loro. E il nove volte campione del mondo ha esultato pure per la gara di Moto2, conclusa con la vittoria del fratello Luca Marini davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi. Una bella domenica per il 41enne pilota pesarese, anche se avrebbe voluto salire anche lui sul podio.

Valentino Rossi celebra la VR46 Riders Academy

Valentino Rossi sui suoi profili ufficiali Instagram e Facebook ha scritto un bel post in merito alla domenica speciale vissuta a Misano:

«Peccato per aver perso il podio all’ultimo giro, ma per noi ieri è stata comunque una giornata indimenticabile, il coronamento di un sogno nato quasi per gioco ormai 7 anni fa. Vedere i nostri piloti finire ai primi due posti della Moto2 e poi anche della MotoGp ci ha reso orgogliosi e ci ha fatto emozionare come mai era successo prima. Un grande grazie di cuore a tutto il team della VR46 Riders Academy,per l’impegno,la dedizione e la passione nel lavoro di tutti i giorni.e un grazie speciale ai nostri tifosi sugli spalti per il solito tifo fenomenale».