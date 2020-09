Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 15 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Giornata di tempo stabile con cieli soleggiati quasi ovunque, con possibilità di improvvisi temporali lungo l’Appennino centro-meridionale, sull’Aspromonte e la costa settentrionale della Sicilia. Le temperature massime oscilleranno tra 27 e 32 gradi. Nel pomeriggio ancora precipitazioni insistenti sulle località dell’Appennino abruzzese-campano.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) coda tra Milano Nord e Nodo A8/A4 Torino-Trieste. Sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) rallentamenti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 118 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per veicolo in avaria. Sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

A Bologna Nord in A13 Bologna-Padova (Km 19 – direzione: Bologna) traffico rallentato tra Altedo e Bologna Interporto per incidente.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 3.5 – direzione: Tangenziale Est) traffico a rilento tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso. In A30 Caserta-Salerno (Km 46 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori. Entrata consigliata verso Salerno: Mercato San Severino.