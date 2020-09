Pol Espargarò comanda con la Ktm nella mattinata dei test MotoGP a Misano Adriatico. Occhi puntati sul nuovo scarico della Yamaha di Valentino Rossi

Pol Espargarò apre davanti a tutti i test della MotoGP a Misano Adriatico, portando in testa alla classifica del turno del mattino la sua Ktm, reduce da un weekend di gara piuttosto opaco. Non è stato così invece per Joan Mir e Pecco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo, dopo aver colto il podio anche nella corsa di domenica.

Seguono a breve distanza i loro compagni di marca Alex Rins (quarto) e Andrea Dovizioso (quinto), davanti alla migliore delle Honda, quella di Takaaki Nakagami, sesto. Assente invece il vincitore dell’ultimo Gran Premio di San Marino, Franco Morbidelli, per un malessere allo stomaco che lo ha convinto, insieme alla sua squadra, a restare fermo in via precauzionale.

Valentino Rossi prova il nuovo scarico

La Yamaha si deve accontentare dunque della settima posizione di Maverick Vinales, che ha provato una leva del freno posteriore tipo scooter, e dell’ottava di Fabio Quartararo. Ha attirato l’attenzione anche Valentino Rossi, più che per le sue prestazioni (è solo sedicesimo nella lista dei tempi), per l’evidente novità tecnica apparsa sulla sua M1.

Si tratta di un nuovo scarico molto più lungo, che probabilmente la Casa di Iwata ha deciso di sperimentare nel tentativo di ovviare al suo noto problema di potenza del motore. Per il resto, in questa giornata di test molti piloti si sono concentrati sul lavoro con le gomme Michelin, le stesse che nel weekend di gara avevano sollevato qualche protesta soprattutto da parte dei piloti Ducati. Nel pomeriggio riprendono le prove fino alle ore 18.

MotoGP test Misano, mattina: i tempi e i risultati