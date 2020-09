In questo video amatoriale vediamo il proprietario di una Ford Mustang salire sul tetto di un edificio e schiantarsi contro un palo della luce



Brandon Calderon e la sua ragazza si stavano facendo gli affari loro in un parcheggio sul tetto, scattando foto e video di una Ford Mustang quando ad un certo punto vedono arrivare un’altra pony car. Il guidatore di quell’auto è salito in cima all’edificio per un altro motivo: fare sfoggio della trazione della sua GT all’interno del parcheggio. Secondo alcuni utenti di Reddit, il tutto si è svolto a The Woodlands, nell’area metropolitana di Houston, Texas.

Il divertimento per la demolizione delle gomme non è durato a lungo, quando il proprietario della Mustang ha perso il controllo della sua macchina a trazione posteriore e ha sbattuto contro il palo della luce. Brandon aveva ancora la telecamera in funzione ed è stato in grado di riprendere lo sfortunato incidente in video. Si può anche vedere la reazione della sua ragazza dopo aver assistito all’improvviso crash test della GT.

Si potrebbe pensare che avere una grande quantità di spazio vuoto riduca i rischi di un incidente di questo tipo, ma il pilota della Mustang probabilmente non ha tenuto conto di quei fastidiosi pali della luce. C’era qualcun altro all’interno dell’auto poiché la portiera del passeggero si apre poco dopo l’impatto, ed è altamente improbabile che i due abbiano subito lesioni. Non possiamo dire la stessa cosa dell’auto, che ora ha bisogno di essere sistemata.

Speriamo che il guidatore abbia imparato la lezione e che in futuro non usi un parcheggio pubblico come parco giochi personale. Un event di drift sarà il palcoscenico migliore per esibizioni del genere, evitando di pagare un conto salato in riparazioni per la propria Mustang.

Ecco cosa ha avuto da dire Brandon dopo che la Mustang GT si è schiantata contro il lampione in cemento:

“Ecco perché le Mustang hanno una cattiva reputazione… Ieri sera sono andato in uno dei miei posti preferiti per le foto con la mia ragazza, quando all’improvviso è arrivato un tizio con una Ford Mustang e ha iniziato a girare vorticosamente su stessa. Ho tenuto la macchina fotografica accesa e poi è successo questo… Per favore, abbiate un po’ di rispetto per l’ambiente circostante”.