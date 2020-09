Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno testato numerose novità nella giornata di test a Misano. Trovate soluzioni utili per la gara di domenica.

Il team Yamaha chiude il test ufficiale di Misano con il primo e diciassettesimo crono di Maverick Vinales e Valentino Rossi. La casa di Iwata ha raccolto una mole di dati in vista della prossima gara di domenica, oltre a provare numerosi aggiornamenti al telaio, allo scarico, al forcellone e con una doppia leva del freno.

Con lo sviluppo del motore e della carenatura congelati per il prossimo anno, come previsto dalle misure di contenimento dei costi per l’emergenza Covid-19, l’attenzione degli ingegneri è rivolta soprattutto alla ciclistica.

Le impressioni dei piloti

Sebbene lo spagnolo abbia subito una caduta alla curva 6 nelle fasi finali, a causa delle gomme fredde, è risalito in moto ed è stato in grado di continuare il programma di test. “Sono ancora un po’ deluso per quello che è successo domenica, perché anche oggi siamo stati veloci – ha detto Maverick Vinales -. Anche dopo essere caduto, ho fatto subito un giro veloce e sono riuscito a girare un 1’31 medio. Ho fatto il miglior tempo sul giro con le nuove parti e sento che forse mi può aiutare a guadagnare qualcosa per la gara”.

Valentino Rossi ha sfruttato la giornata per testare un nuovo scarico montato su entrambe le sue YZR-M1, così come su alcuni altri componenti. Al termine dei 90 giri ha trovato qualcosa che potrebbe aiutare a migliorare il suo feeling con la M1. “Abbiamo lavorato un sacco oggi, ho fatto molti giri, perché avevamo tante cose diverse da provare. Il test non è stato così male. Abbiamo lavorato sulla moto – ha detto il campione di Tavullia -. Come sempre, tra tutte le cose che abbiamo provato, alcune sono state un miglioramento, altre no. Ma nel complesso è stata una buona prova. Abbiamo trovato qualcosa di positivo, quindi cercheremo di essere più forti per il prossimo weekend”.