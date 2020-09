Dopo i test di Misano di MotoGP è ancora Maverick Vinales il più veloce. Lo spagnolo però ha bisogno di risolvere i problemi avuti in gara sul ritmo.

I test della MotoGP hanno visto un solo indiscusso padrone: Maverick Vinales, che è stato protagonista inoltre anche di una caduta. Lo spagnolo ancora una volta è apparso inarrestabile sul giro secco firmando un ottimo 1:31.532. Ora vi è da capire però se è riuscito a risolvere i problemi che domenica lo avevano costretto ad una gara in difesa.

Dietro lo spagnolo l’ottimo Nakagami, che in queste ultime settimane è apparso in grande crescita e poi Zarco, migliore delle Ducati. Grandi sorrisi a Borgo Panigale dove anche in mattina Dovizioso sembra aver trovato finalmente la quadra per una moto che quest’anno appare quasi umorale funzionando in maniera diversa a seconda del pilota e del tracciato.

Suzuki ancora al top

Conferma per la Suzuki che ha piazzato ancora una volta i propri rider nei primissimi posti. Chi continua ancora a deludere invece è l’Aprilia, che sembra non avere ancora il passo per poter lottare con i primi della classe.

Male anche Valentino Rossi che nella classifica combinata ha chiuso solo 17°. Il Dottore però ha fatto tante prove e come sappiamo bene non è mai stato un rider da test o prove libere, ma è più un animale da gara. L’impressione dopo questi test è che domenica vedremo una gara ancora più combattuta con distacchi ancora più brevi tra un pilota e l’altro.

Test Misano, classifica pomeriggio:

1. Viñales, Yamaha, 1:31.532 min

2. Nakagami, Honda, 1:31.803

3. Zarco, Ducati, 1:31.899

4. Rins, Suzuki, 1:32.114

5. Mir, Suzuki, 1:32.162

6. Pol Espargaró, KTM, 1:32.255

7. Quartararo, Yamaha, 1:32.336

8. Binder, KTM, 1:32.453

9. Alex Márquez, Honda, 1:32.480

10. Miller, Ducati, 1:32.510

11. Oliveira, KTM, 1:32.565

12. Smith, Aprilia, 1:32.590

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32.650

14. Petrucci, Ducati, 1:32.679

15. Rossi, Yamaha, 1:32.946

16. Rabat, Ducati, 1:33.306

Test Misano, classifica mattina:

1. Pol Espargaró, KTM, 1:32.054

2. Mir, Suzuki, 1:32.182

3. Bagnaia, Ducati, 1:32.207

4. Rins, Suzuki, 1:32.233

5. Dovizioso, Ducati, 1:32.290

6. Nakagami, Honda, 1:32.298

7. Viñales, Yamaha, 1:32.319

8. Quartararo, Yamaha, 1:32.353

9. Zarco, Ducati, 1:32.445

10. Alex Márquez, Honda, 1:32.516

11. Oliveira, KTM, 1:32.529

12. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32.535

13. Miller, Ducati, 1:32.626

14. Petrucci, Ducati, 1:32.821

15. Binder, KTM, 1:32.857

16. Rossi, Yamaha, 1:32.946

17. Smith, Aprilia, 1:33.428

18. Rabat, Ducati, 1:33.460

Test Misano, classifica combinata:

1. Viñales, Yamaha, 1:31.532

2. Nakagami, Honda, 1:31.803

3. Zarco, Ducati, 1:31.899

4. Pol Espargaró, KTM, 1:32.054

5. Rins, Suzuki, 1:32.114

6. Mir, Suzuki, 1:32.162

7. Bagnaia, Ducati, 1:32.207

8. Dovizioso, Ducati, 1:32.290

9. Quartararo, Yamaha, 1:32.336

10. Binder, KTM, 1:32.453

11. Alex Márquez, Honda, 1:32.480

12. Miller, Ducati, 1:32.510

13. Oliveira, KTM, 1:32.529

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32.535

15. Smith, Aprilia, 1:32.590

16. Petrucci, Ducati, 1:32.679

17. Rossi, Yamaha, 1:32.946

18. Rabat, Ducati, 1:33.306

Antonio Russo