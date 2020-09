Pecco Bagnaia ha chiuso la giornata di test anzitempo per tornare a casa per la riabilitazione. Il team Ducati ufficiale sembra vicino.

Pecco Bagnaia ha concluso la giornata di test MotoGP a Misano con alcune ore di anticipo, in modo da riposare la gamba operata, tornare a casa e proseguire con la riabilitazione. Ha lasciato la pista quando era terzo nella classifica provvisoria di giornata. “La mia gamba sta andando abbastanza bene, ma lo sforzo è evidente. Sono bastati pochi giri al mattino per notare che la gamba era piuttosto stanca. Adesso ho due giorni di riposo, che sicuramente mi aiuteranno”, ha dichiarato al termine del test come riportato da Speedweek.com.

Il pilota del team Ducati Pramac ha completato solo la sessione mattutina con ottimi riscontri in ottica della prossima gara in programma domenica. “Sono soddisfatto della giornata, il passo era molto buono e ho fatto il giro veloce con le gomme usate: tutto molto positivo”. Ha provato un nuovo assetto per migliorare il feeling con il posteriore, poche le novità in ottica 2021. Per quanto concerne il sistema radio che sta sperimentando la Dorna, a Pecco si è rotto prima dell’utilizzo. “Non voglio diventare sordo, quindi ho preferito continuare con i miei normali tappi per le orecchie. Ma in futuro lo proverò sicuramente perché può essere interessante “.

Infine scherza sul rapporto con il maestro Valentino Rossi, a cui ha rifilato un sorpasso magistrale nell’ultimo round a Misano. “Ero convinto che fosse terzo, sarebbe stata una festa incredibile. Ma lui mi ha detto: “No, quarto”. Tuttavia: siamo ancora amici”. Il suo futuro verrà deciso a ridosso della gara in Catalunya. Ma c’è ottimismo sul suo ingresso nel team factory. “Se andiamo avanti come abbiamo fatto lo scorso fine settimana, allora credo che possiamo ottenere questo posto nella squadra ufficiale”.