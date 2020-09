Marc Marquez ha ripreso la preparazione per tornare a gareggiare in MotoGP. Sui social è apparso sorridente, anche se servirà tempo per rivederlo sulla Honda.

Marc Marquez sui suoi profili social ha annunciato il ritorno agli allenamenti. Una buona notizia per l’otto volte campione del mondo, che nella prima gara MotoGP di Jerez ha rimediato la frattura dell’omero destro.

Queste le sue parole, accompagnate da una foto che lo ritraggono sorridente: «Dopo 6 settimane dall’operazione, primo allenamento! Corsa continua 30 minuti». Un primo passo per riprendere la migliore condizione fisica, anche se servirà del tempo per rivederlo nuovamente in pista.

Inutile fare previsioni sul ritorno di Marquez. Adesso è importante che pensi al rimettersi in forma, poi valuterà insieme ai dottori e alla Honda quando sarà più opportuno risalire in moto. Ormai il titolo MotoGP 2020 è sfumato e dunque non ha senso fare alcun tipo di forzatura.

C’è chi ipotizza un ritorno ad Aragon (18 ottobre) e chi invece pensa che possa rientrare solo a Valencia (8 novembre). Entrambe le tappe prevedono due gran premi sullo stesso circuito. Verosimile pensare che sarà proprio la Spagna il luogo nel quale rivedremo Marquez in azione.

