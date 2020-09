Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 15 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque. Piogge sparse sull’Appennino abruzzese e l’alta Campania, con fenomeni in assorbimento serale. Nuvole in transito sulla fascia alpina ma senza precipitazioni. Le temperature minime restano stabili e comprese fra 19 e 24 gradi.

Mercoledì 16 settembre piogge e temporali lungo le fasce appenninica e alpina, con fenomeni in estensione anche lungo il medio Tirreno e la Sicilia occidentale. Stabile e soleggiato altrove. Le temperature massime oscilleranno fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) traffico rallentato tra Nodo di Pero e Cormano.Code a tratti tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori in corso.

Fra Piacenza e Parma traffico a rilento sulla A1 Milano-Bologna (Km 81 – direzione: Milano) tra Fidenza e Fiorenzuola. Coda tra Terre di Canossa – Campegine e Parma per veicolo in avaria.

A Sud di Ancona sulla A14 Ancona-Pescara (Km 290 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Grottammare e Fermo Porto San Giorgio per lavori. Coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno (Km 47.5 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.