Un video in cui vedremo a confronto la Porsche 911 Turbo S con la Lamborghini Huracan Evo Spyder in una sfida all’ultimo metro

La Porsche 911 Turbo S e la Lamborghini Huracan Evo Spyder sono entrambe supercar incredibili.

Entrambe hanno il motore dietro al pilota, anche se si differenziano per le posizioni precise; tuttavia, una ha un motore 10 cilindri mentre l’altra ne ha solo 6. C’è solo una differenza tra la Lamborghini e la Porsche, ma sulla carta non si nota. Un nuovo video del canale YouTube AutoTopNL li mette l’uno contro l’altro in un confronto definitivo.

Non ci sono riprese esterne dei due che gareggiano l’uno contro l’altro. Al contrario, ci concentriamo sul tachimetro e sui dati man mano che si avvicinano ai 300 chilometri all’ora. La Porsche è più veloce, completando i 400 m in 10,42 secondi rispetto al tempo della Lamborghini di 10,53 secondi. La Porsche ha anche superato la Lamborghini in volata a 200 km/h, completando la corsa in 8,94 secondi rispetto ai 9,52 secondi della Lamborghini.

La Porsche è dotata di un biturbo da 3,8 litri a sei cilindri con una potenza di 650 cavalli e una coppia di 800 Newton-metri. Si tratta di una potenza maggiore rispetto al V10 aspirato naturalmente da 5,2 litri che produce 640 CV e 600 Nm di coppia. La Lamborghini può raggiungere i 100 km/h in 3,1 secondi, mentre la Porsche lo fa in 2,7 secondi. Entrambe sono dotate di trazione integrale.

Questa non è la tipica gara di accelerazione, ma è comunque affascinante vedere come le due auto siano a meno di dieci decimi di secondo l’una dall’altra nella maggior parte delle misurazioni.

È anche un promemoria dei diversi modi in cui le case automobilistiche possono costruire potenti auto sportive.